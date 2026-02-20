Le Pera: «Autonomia garantita, due CSM e sorteggio contro le correnti»

Sono stati selezionati per una borsa all’Università della Calabria, ma restano ancora intrappolati nella Striscia per un visto che non viene rilasciato dalle autorità. La loro è una corsa contro il tempo: il 28 febbraio scadrà il termine ultimo per cominciare i corsi
Durante le piogge dell’11 e 12 febbraio, il sistema sperimentale sviluppato da Tech4You ha stimato correttamente l’impatto della furia del fiume. Coinvolte nel progetto università, Cnr e imprese tecnologiche di Calabria e Basilicata
Sabato prossimo la cerimonia di intitolazione. Il parroco Davide Iuele: «Ricordiamo il suo amore per la pace, il suo consumarsi in appelli sempre più forti e accorati, il suo richiamo a costruire ponti e non muri»