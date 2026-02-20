Social
Società

Le Pera: «Autonomia garantita, due CSM e sorteggio contro le correnti»

Separazione delle carriere, Roberto Le Pera (Camera Penale Cosenza) difende il Sì e attacca le “menzogne” del No 

20 febbraio, 2026
separazione carriere · Camera Penale Cosenza
L'intervista

Separazione delle carriere, Le Pera: «Ai magistrati dico che la Costituzione tutela autonomia e indipendenza» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta i toni della campagna e difende il Sì: «Due CSM rafforzano l’autonomia del giudice, il sorteggio rompe le correnti»
Antonio Alizzi
Separazione delle carriere, Le Pera: «Ai magistrati dico che la Costituzione tutela autonomia e indipendenza» | VIDEO\n
Special Cook

Al Gemelli la cucina diventa cura: Ceraudo porta i suoi piatti alle pazienti oncologiche. Paola Santelli: «Una coccola servita a tavola»

L’evento “Special Cook – chef in corsia” celebra il valore dell’alimentazione nel percorso terapeutico, unendo eccellenze gastronomiche e attenzione alla persona
Redazione Attualità
<p>Al Gemelli la cucina diventa cura: <span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">Ceraudo </span>porta i suoi piatti alle pazienti oncologiche. Paola Santelli: <strong>«Una coccola servita a tavola»</strong></p>
L’intervista

Unical, parla la studentessa palestinese bloccata a Gaza: «Abbiamo paura. La vita qui è un inferno»

Sono stati selezionati per una borsa all’Università della Calabria, ma restano ancora intrappolati nella Striscia per un visto che non viene rilasciato dalle autorità. La loro è una corsa contro il tempo: il 28 febbraio scadrà il termine ultimo per cominciare i corsi
Alessia Principe
<p>Unical, parla la studentessa palestinese bloccata a Gaza: «Abbiamo paura. La vita qui è un inferno»</p>
La stretta

Abbandono selvaggio dei rifiuti: scattano denunce e controlli serrati a Rende

L’amministrazione Principe avvia un piano di vigilanza con guardie ambientali e videosorveglianza mobile per contrastare gli illeciti sul territorio comunale
Redazione
Abbandono selvaggio dei rifiuti: scattano denunce e controlli serrati a Rende

Società

Educazione sanitaria a scuola

A Rende il “Doppio Binario della Salute” porta la prevenzione tra gli studenti

Il progetto INFOrmando fa tappa al Liceo “Gioacchino da Fiore” con medici, professionisti e associazioni studentesche per promuovere cultura della salute e orientamento alle professioni sanitarie
Redazione
A Rende il “Doppio Binario della Salute” porta la prevenzione tra gli studenti\n
Il caso

L’Unical prorogai termini per le borse di studio per gli studenti palestinesi, il comitato pro Pal: «La Farnesina dia risposte»

Il collettivo incontra il rettore: proroghe concesse e nuovi impegni, ma resta lo stallo sui 165 studenti palestinesi in attesa di partire
Redazione
L’Unical prorogai termini per le borse di studio per gli studenti palestinesi, il comitato pro Pal: «La Farnesina dia risposte»\n
Cultura e territorio

Museo dei Brettii e degli Enotri chiuso dal 25 febbraio al 18 marzo per lavori di accessibilità

La struttura sospende le visite per consentire l’installazione del pavimento tattilo-plantare e proseguire i lavori finanziati dal PNRR per abbattere barriere architettoniche e sensoriali
Redazione
Museo dei Brettii e degli Enotri chiuso dal 25 febbraio al 18 marzo per lavori di accessibilità\n
Software innovativo

Hypes prevede l’esondazione del Crati prima che accada: la tecnologia calabrese che ha anticipato le piene

Durante le piogge dell’11 e 12 febbraio, il sistema sperimentale sviluppato da Tech4You ha stimato correttamente l’impatto della furia del fiume. Coinvolte nel progetto università, Cnr e imprese tecnologiche di Calabria e Basilicata
Redazione Attualità
Hypes prevede l’esondazione del Crati prima che accada: la tecnologia calabrese che ha anticipato le piene\n
Il disservizio

Donnici senza linea da una settimana, l’ex sindaco Catizone denuncia: «Isolati e nessuno interviene»

La frazione di Cosenza da giorni è senza telefono né Wi-Fi. L’ex primo cittadino attacca: «Rappresentare significa difendere i diritti. Così siamo fuori dal mondo»
Redazione
Donnici senza linea da una settimana, l’ex sindaco Catizone denuncia: «Isolati e nessuno interviene»\n
Memoria sismica

Carnevale del 1980, terremoto nel Cosentino: la notte che svegliò Cosenza e Rende

Due scosse tra le 3:34 e le 3:40, paura nelle piazze e danni diffusi: l’INGV ricostruisce ore e numeri di un evento rimasto vivo nel territorio
Redazione
Carnevale del 1980, terremoto nel Cosentino:\u00A0la notte che svegliò Cosenza e Rende\n
Palazzo dei Bruzi

Consiglio comunale convocato per il 24 febbraio: in aula regolamenti e nuova composizione delle commissioni

La seduta affronterà aggiornamenti su decoro urbano, canone unico, consulta economica e videosorveglianza
Redazione
Consiglio comunale convocato per il 24 febbraio: in aula regolamenti e nuova composizione delle commissioni\n
La decisione

Rende, il Comune approva la rottamazione dei tributi locali

Sono oggetto della definizione agevolata i debiti tributari che risultino da ingiunzioni di pagamento o da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025
Redazione
Rende, il Comune approva la rottamazione dei tributi locali\n
il peggio è passato

Il ciclone Pedro è alle spalle, declassato il livello di criticità a giallo. Da domani sarà verde

Nuovo bollettino della Protezione Civile: migliorano le condizioni meteo dopo il maltempo che ha colpito la regione e in particolare la provincia di Cosenza
Salvatore Lia
Il ciclone Pedro è alle spalle,\u00A0declassato il livello di criticità a giallo. Da domani sarà verde\n
Società

Cosenza, il comitato “Piazza Riforma”: «Dopo l’emergenza maltempo, si pensi ai quartieri

Espressa la volontà di chiedere un incontro al sindaco per affrontare le questioni più urgenti: potatura alberi, viabilità e azioni di bonifica»
Redazione
Cosenza, il comitato “Piazza Riforma”: «Dopo l’emergenza maltempo, si pensi ai quartieri\n
tradizioni

Cosenza, dal 15 al 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe (con vimini e terracotta) | LE NOVITA’

Piante e fiori in vaso, terrecotte e vimini animeranno gli stand già dal 6 marzo. Dopo le polemiche dello scorso anno, le esposizioni saranno al gran completo
Redazione
Cosenza, dal 15 al 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe (con vimini e terracotta)\u00A0| LE NOVITA’\n
Il meteo

Ciclone Pedro con neve, pioggia intensa e vento: cosa sta succedendo a Cosenza e provincia

Sila e Pollino offrono lo spettacolo della dama bianca, ma altrove c’è preoccupazione. A Montalto Uffugo caduti 62 mm di pioggia in meno di 12 ore. Intense precipitazioni ovunque
Salvatore Lia
Ciclone Pedro con neve, pioggia intensa e vento: cosa sta succedendo a Cosenza e provincia\n
Il direttore incontra

Il cardinale Pizzaballa in esclusiva su LaCTv racconta il dramma di Gaza

Il patriarca latino di Gerusalemme, testimone diretto del dramma mediorientale, è stato accolto in città per la festa della Madonna del Pilerio a Cosenza 
Battista Bruno
Il cardinale Pizzaballa in esclusiva su LaCTv racconta il dramma di Gaza\n
Trasporti urbani

Rende approva il nuovo regolamento: in arrivo 5 taxi e 20 auto noleggio con conducente

Approvato il regolamento che introduce cinque taxi e venti vetture NCC, con parte dei mezzi dedicata alle esigenze delle persone con mobilità ridotta
Redazione
Rende approva il nuovo regolamento: in arrivo 5 taxi e 20 auto noleggio con conducente\n
L’iniziativa

In Calabria la prima piazza dedicata a Papa Francesco: la città di Acri rende omaggio a Bergoglio

Sabato prossimo la cerimonia di intitolazione. Il parroco Davide Iuele: «Ricordiamo il suo amore per la pace, il suo consumarsi in appelli sempre più forti e accorati, il suo richiamo a costruire ponti e non muri»
Redazione Attualità
In Calabria la prima piazza dedicata a Papa Francesco: la città di Acri rende omaggio a Bergoglio\n
disagio

Lauropoli isolata dopo l'assalto al bancomat: l’appello del Centro Anziani "Il Campanile"

A due mesi dall'esplosione alle Poste, pesa per gli anziani l'isolamento. Gli anziani, senza auto o bus, faticano a raggiungere Cassano. Si spera per un container in piazza.

Franco Sangiovanni
Lauropoli isolata dopo l'assalto al bancomat: l’appello del Centro Anziani \"Il Campanile\"
Chiesa solidale

Alluvione a Tarsia, il vescovo tra le famiglie nel fango: «Nessuno resti solo, ora servono fatti»

Mons. Aloise visita Ferramonti con sindaci e parroci. Don Cosimo: «locali parrocchiali aperti, raccolta beni e urgenza sugli argini»
Matteo Lauria
Alluvione a Tarsia, il vescovo tra le famiglie nel fango: «Nessuno resti solo, ora servono fatti»\n
Volare!

Aeroporti, Ryanair investe 400 milioni di dollari in Calabria: ecco tutti i voli per l’estate 2026

Nuove rotte dallo scalo di Lamezia Terme per Bratislava, Budapest, Saarbrücken, Sofia e Varsavia a partire da 29,99 euro: biglietti disponibili per prenotazione sull’app fino ad esaurimento
Redazione
Aeroporti, Ryanair investe 400 milioni di dollari in Calabria: ecco tutti i voli per l’estate 2026\n
Il disservizio

Acquedotto Sila Greca, rubati cavi elettrici: i comuni di Luzzi, Bisignano e Rose senz’acqua fino a domani

Sorical al lavoro in queste ore per ristabilire la normale erogazione idrica nel più breve tempo possibile
Redazione
Acquedotto Sila Greca, rubati cavi elettrici: i comuni di Luzzi, Bisignano e Rose senz’acqua fino a domani\n
Impegno civico

Crati esondato nella Sibaritide, nasce un comitato di cittadini: «Subito aiuti e cantieri»

Forte la denuncia emersa nel corso della prima riunione: «Siamo completamente in ginocchio e senza sostegno economico non possiamo farcela»

Matteo Lauria
Crati esondato nella Sibaritide, nasce un comitato di cittadini: «Subito aiuti e cantieri»
Allerta arancione

Ciclone Pedro in arrivo sulla Calabria: i sindaci chiudono di nuovo le scuole | LIVE

Volare!

Aeroporti, Ryanair investe 400 milioni di dollari in Calabria: ecco tutti i voli per l’estate 2026

Allerta meteo

Nuovo ciclone sulla Calabria, arriva Pedro: piogge forti e vento fino a 80 km/h

allarme maltempo

Cosenza, costone minaccioso sul Telesio, verifiche col drone dopo l’allarme dei genitori

Indagini in corso

Cosenza, colpo di pistola a un uomo in strada: un indagato ai domiciliari con braccialetto