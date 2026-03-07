L’8 marzo si avvicina e con lui il significato che negli anni ha assunto: la Giornata Internazionale della Donna, un momento dedicato al riconoscimento del ruolo, della forza e del contributo delle donne nella società. Per l’occasione il Riva Restaurant di Falerna dedica la sua domenica a questa ricorrenza con una giornata aperta a tutti, pensata per celebrare le donne in un clima di convivialità e benessere.

Ogni donna presente riceverà in omaggio un dessert ideato da Francesca Mannis, chef del Riva e simbolo della presenza femminile nella cucina del ristorante. Con il suo lavoro quotidiano rappresenta il talento, la sensibilità e la determinazione che le donne sanciscono nel business, trasformando la cucina in uno spazio di creatività e identità.

Il dolce sarà accompagnato da un gesto simbolico: la mimosa, il fiore che in Italia accompagna da decenni l’8 marzo. Scelta nel dopoguerra perché semplice, luminosa e capace di fiorire proprio nei primi giorni di marzo, la mimosa è diventata nel tempo un segno di riconoscimento verso le donne, capace di rappresentarne insieme la delicatezza e la forza.

La giornata vedrà la musica dal vivo protagonista per tutto il giorno. Durante il pranzo, con un accompagnamento musicale soft e non invadente, ideale per trascorrere il tempo a tavola con tranquillità, anche grazie all’arrivo delle belle giornate che permettono di pranzare all’esterno e godersi i primi raggi di sole.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si vivacizza: un momento di musica più intensa e coinvolgente permetterà di lasciarsi alle spalle i pensieri della settimana, per culminare con un show di sax al tramonto, offrendo una vista spettacolare tra i più suggestivi tramonti d’Italia e trasformando il momento aperitivo in una celebrazione verso la bellezza e l’energia femminile.

La musica continuerà anche durante la sera all’interno della location che, con le sue sale vetrate, aggiunge alla festa l’atmosfera, permettendo di proseguire la giornata in un’atmosfera rilassata. L’iniziativa punta a trasformare l’8 marzo in qualcosa di più di una semplice serata: un’intera giornata da vivere con calma tra buona cucina, musica e benessere, in riva al mare. Un’occasione per mettere al centro le donne, protagoniste della propria vita, e dedicare loro momenti di relax e spensieratezza. Perché, se l’8 marzo rappresenta un momento simbolico di celebrazione, il valore e il ruolo delle donne meritano attenzione e riconoscimento ogni giorno dell’anno.