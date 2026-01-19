Le piste da sci del comprensorio di Lorica resteranno temporaneamente chiuse a causa della scarsa quantità di neve attualmente presente. Lo ha comunicato Ferrovie della Calabria, gestore degli impianti sciistici e di risalita, sottolineando che la decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza e l’incolumità degli utenti.

Nonostante la chiusura delle piste sci a Lorica, le previsioni meteo lasciano spazio all’ottimismo. Nelle prossime ore sono infatti attese possibili nuove precipitazioni nevose. Qualora le condizioni lo consentano, lo staff tecnico è pronto a intervenire tempestivamente per il ripristino delle piste, con l’obiettivo di consentire agli appassionati degli sport invernali di tornare a vivere il comprensorio nel più breve tempo possibile.

Ferrovie della Calabria informa inoltre che la cabinovia di Lorica rimane regolarmente aperta ai soli passeggeri pedoni. Un’opportunità per raggiungere la cima, ammirare gli spettacolari panorami della Sila e concedersi un momento di relax in quota, magari gustando una calda cioccolata.

Resta attivo anche il Campo Scuola a Monte, dedicato ai principianti e a chi desidera avvicinarsi allo sci in un’area appositamente attrezzata e sicura. L’invito rivolto a residenti e turisti è quello di seguire i canali ufficiali del comprensorio per restare costantemente aggiornati su eventuali novità e sull’evoluzione delle condizioni meteo e delle piste da sci di Lorica.