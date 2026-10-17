Temperature di nuovo sopra le medie stagionali. Tra domenica e lunedì precipitazioni localmente moderate soprattutto su Reggino e Catanzarese, tempo stabile nel resto della regione

L’area di bassa pressione presente sui Balcani continuerà a interessare la Calabria con correnti di aria più fresca in quota e temperature al di sotto delle medie stagionali. Tuttavia l’avvicinarsi di un minimo di bassa pressione da ovest causerà un richiamo di aria più calda e umida da Sud il quale apporterà un temporaneo aumento delle temperature da domenica con valori che torneranno al di sopra delle medie stagionali.

Tali correnti umide caratterizzeranno anche le condizioni meteorologiche sulla Regione: in particolare tra domenica e lunedì sono previste precipitazioni localmente anche moderate lungo le aree Joniche della Regione e in particolare su Reggino e Catanzarese dove non sono da escludere anche locali temporali; sul resto della Regione invece il tempo continuerà a mantenersi stabile con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi.