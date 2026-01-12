Questa fase sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento e nel weekend supereranno le medie stagionali

Come anticipato dal Meteo Cosenza, il maltempo che ha interessato il territorio del nord della Calabria ci ha ormai lasciato. Tuttavia, con il suo spostamento verso est ha richiamato aria molto fredda da Nord-est. Tale aria ha causato un notevole abbassamento delle temperature ovunque con valori che durante la notte si sono rivelati gelidi specie sui monti. Ecco alcuni valori registrati:

Botte Donato -12.6°C

Celico - Monte Scuro -11.4°C

Spez. Sila - Moccone -8.5°C

Aprigliano - Diga di Spineto -8.4°C

Lorica -7.1°C

Mormanno -3.9°C

Cosenza Crati -3.8 gradi

Mendicino - Tivolille -3.7°C

Acri -3.0°C

Aprigliano -2.8°C

Notevoli anche i valori registrati nei capoluoghi di Regione con Vibo Valentia 1.1°C, Catanzaro 2.3°C, Crotone 5.2°C, Reggio Calabria 8.1°C. Questa fase fredda però sarà molto veloce in quanto già da domani le temperature saranno in graduale e generale aumento con valori che entro metà settimana torneranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali.