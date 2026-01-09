Archiviata la prima fase di maltempo invernale, ecco che nelle prossime ore la Calabria verrà investita dalla seconda intensa perturbazione: è quanto segnala il Meteo Cosenza. Un minimo depressionario infatti scivolerà verso Sud apportando, tra oggi e domani, intense precipitazioni su gran parte della Regione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più colpite saranno quelle Tirreniche e interne con accumuli che potranno superare localmente i 100mm; precipitazioni che però raggiungeranno anche le aree Joniche della Regione e in particolare quelle Catanzaresi e Reggine dove anche qui non sono da escludere piogge localmente intense.

Meteo Cosenza, forti venti in arrivo

L'attenzione massima però sarà rivolta soprattutto ai venti: la bassa pressione richiamerà a sé forti venti occidentali e, sempre secondo le ultime emissioni modellistiche, sono previste raffiche di tempesta su tutta la Regione, specie nella giornata di sabato, con possibili valori oltre i 100-120 km/h lungo le coste Tirreniche, aree interne e Joniche del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino dove non sono da escludere locali disagi.

In concomitanza con il maltempo però, nella giornata di domani aria artica farà nuovamente il suo ingresso sulla Regione apportando nevicate abbondanti su tutti i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con quota neve in generale diminuzione fino agli 800m. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.