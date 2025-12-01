L’inizio del mese di Dicembre, esattamente il primo giorno del mese, apre le porte alla stagione invernale. A differenza della stagione astronomica infatti, il primo dicembre inizia l’inverno meteorologico 2025/2026, mentre dal punto di vista astronomico esso inizierà il 21 Dicembre. Il Meteo Cosenza e più in generale in Calabria, riserverà condizioni molto borderline destinate a creare dei disagi. Andiamo nel dettaglio.

Meteo Cosenza, maltempo in arrivo

Nei prossimi giorni, più che inverno si avrà l’arrivo delle grandi piogge sulla Calabria. A partire da mercoledì un minimo di bassa pressione infatti salirà le coste della Libia fino al Mar Jonio apportando un richiamo di aria molto umida causando piogge, temporali e locali nubifragi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici le aree più a rischio maltempo estremo saranno quelle Joniche Reggine, Catanzaresi, Crotonesi e relative aree interne con possibili picchi anche oltre i 100 mm di pioggia accumulata.

Meno colpita sarà la provincia bruzia, dove ugualmente sono attese delle precipitazioni. Ovviamente mancano ancora diversi giorni all’evento e i prossimi aggiornamenti ci daranno una luce più chiara sui dettagli previsionali. Continuate dunque a seguirci per nuovi aggiornamenti sul Meteo Cosenza e in Calabria.