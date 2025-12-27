Di giorno le temperature raggiungeranno i 14-16°C lungo tutte le aree costiere e con picchi fino ai 17-18°C nelle aree interne tra Spezzano e Tarsia. Di notte il crollo

Le festività natalizie appena trascorse sono state caratterizzate da tempo stabile su gran parte del territorio con qualche nube solo lungo le aree Joniche ma senza precipitazioni. Ecco però che durante il weekend, secondo quanto riportato dal Meteo Cosenza, avremo una temporanea rimonta dell’alta pressione che apporterà bel tempo su tutto il territorio e temperature in calo durante le ore notturne.

Meteo Cosenza, le previsioni per il weekend

Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori di circa 14-16°C durante le ore diurne lungo tutte le aree costiere e con picchi fino ai 17-18°C nelle aree interne tra Spezzano e Tarsia. Tali valori però dureranno poco durante la giornata: a causa dell’inversione termica che si andrà a creare con i cieli sereni, si avranno temperature minime localmente rigide.

Specie nelle aree montuose il termometro raggiungerà gli 0°C su Sila e Pollino con locali punte fino ai -2/-3°C sulle alture di Botte Donato, Monte Scuro e del Pollino; sulle coste e pianure invece si avranno valori diffusi intorno agli 8-9°C con temperature fino ai 3°C in alcuni punti della città di Cosenza. Con l’arrivo della nuova settimana il termometro subirà un ulteriore calo su tutta la Regione a causa dell’arrivo di aria molto fredda da Nord-est, ma di questo ne riparleremo nei prossimi articoli del Meteo Cosenza.