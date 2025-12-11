Un possibile cambio di scenario sarà possibile a partire dal 16 dicembre quando affondi di aria più fresca e instabile da Nord raggiungeranno l'intero Mediterraneo

Il vasto campo anticiclonico africano sta ormai interessando la Calabria da diversi giorni con tempo stabile ovunque e temperature localmente miti durante le ore diurne. Nei prossimi giorni, infatti, secondo il Meteo Cosenza la situazione resterà immutata ovunque con condizioni meteorologiche che risulteranno ancora stabili e cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta nella giornata di venerdì ma senza nessun rischio di precipitazioni.

Un possibile cambio di scenario sarà possibile a partire dal 16 dicembre quando affondi di aria più fresca e instabile da Nord raggiungeranno l'intero Mediterraneo apportando un generale calo delle temperature accompagnato da possibili piogge. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti del Meteo Cosenza.