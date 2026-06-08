La settimana appena terminata è stata caratterizzata da tempo generalmente stabile su tutta la regione e da clima relativamente caldo ma senza particolari eccessi. Questo, ha segnalato il meteo Cosenza grazie all'anticiclone ibrido che ha interessato il Sud Italia capace di mantenere le temperature nella norma o leggermente al di sopra con picchi massimi fino ai 31°C nelle aree più interne.

Meteo Cosenza, possibile fase instabile e temperature in calo

Dopo diversi giorni di stabilità meteorologica grazie alla presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, ecco che si intravede un periodo di dinamicità. Aria più fresca dall'Atlantico accompagnata da una perturbazione scivolerà verso l'Italia a partire da domani, 9 giugno, apportando un generale calo termico e maltempo sulle regioni del Nord. Tale perturbazione scenderà di latitudine e a ridosso del prossimo weekend dovrebbe raggiungere anche la nostra regione.

In questo frangente però la sua esatta collocazione è ancora in elaborazione ma comunque è previsto un generale calo delle temperature che si andranno a portare nelle medie stagionali o addirittura anche al di sotto di esse. Per quanto riguardano le precipitazioni con gli attuali aggiornamenti non è possibile avere un quadro dettagliato, in quanto la distanza temporale è ancora ampia e dunque vi invitiamo a seguire ancora il Meteo Cosenza e a restare aggiornati.