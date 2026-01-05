In tutta la Calabria sono previsti valori in calo di ben 10 gradi su tutta la Regione, con la dama bianca che scenderà fino ai 700-800 metri

Correnti di aria umida in risalita da Sud-ovest stanno interessando da diversi giorni la Regione. Tali correnti, segnala il meteo Cosenza, provocheranno però instabilità diffusa nella giornata di oggi. In particolare lungo le aree Joniche e interne Reggine, Catanzaresi, Crotonesi e alto tirreno Cosentino infatti le piogge si manifesteranno localmente moderate o intense fino al primo pomeriggio.

Il tutto per poi registrare un generale miglioramento. Tante nubi invece altrove, ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature sono previste ancora stazionarie ovunque con valori oltre le medie del periodo e venti moderati da Sud-ovest.

Meteo Cosenza, pioggia e neve da metà settimana

Ecco però che da metà settimana si cambierà registro: aria fredda di matrice polare raggiungerà la Calabria a partire da mercoledì apportando un generale calo delle temperature seguito da maltempo a più riprese. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Meteo Cosenza, infatti, sono previsti valori in calo di ben 10 gradi su tutta la Regione con il ritorno della neve che cadrà a quote di montagna o localmente al di sotto e a partire dai 700-800 m di quota, mentre altrove la pioggia la farà da padrona. Per i dettagli però continuate a seguirci.