Dopo che l’alta pressione ha caratterizzato un’intera settimana con clima mite e tempo stabile su tutto il territorio Cosentino, ecco che assisteremo ad un cambio di circolazione. Questo, secondo il Meteo Cosenza, sarà causato dall’arrivo di diverse perturbazioni che faranno arretrare l’alta pressione verso sud e apportando piogge, temporali e un generale calo delle temperature specie dal fine settimana.

Meteo Cosenza, martedì con piogge sparse

Intanto durante la giornata odierna assisteremo ad un generale peggioramento del tempo su tutto il territorio grazie all’arrivo di una perturbazione da sudovest: già dal mattino sono attese piogge specie sui settori Tirrenici e interni con possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche. Nel pomeriggio le precipitazioni si espanderanno e interessando sempre le aree Tirreniche ma con piogge che raggiungeranno anche le aree Joniche.

In serata continueranno condizioni meteorologiche molto variabili con precipitazioni in particolare, ancora, lungo le aree Tirreniche e interne del territorio. Le temperature non subiranno particolari variazioni e i venti continueranno a soffiare moderatamente dai quadranti sudoccidentali.Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti sul Meteo Cosenza e provincia.