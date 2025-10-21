Dopo una mattinata con cieli nuvolosi, nel pomeriggio e nella serata si potranno registrare precipitazioni nei territori tirrenici e delle aree interne

Prepariamoci a riaprire gli ombrelli, perché dal cielo tornerà a cadere la pioggia tipica di questo periodo uggioso. Lo segnala il Meteo Cosenza che ci informa della fine della tregua concessa dal maltempo. Dopo quella che ha interessato la Regione nella scorsa settimana e che ha generato un allarmismo fuori contesto in alcune situazioni con la chiusura di scuole e parchi, una perturbazione atlantica raggiungerà il Meridione e la Calabria nelle prossime ore apportando qualche pioggia su alcune aree della regione.

Previsioni meteo Cosenza per martedì

La giornata di oggi, martedì, inizierà con una mattinata variabile su gran parte della regione e con cieli che si manterranno parzialmente o localmente nuvolosi ovunque ma senza rischio di precipitazioni. Nella zona interessata dal Meteo Cosenza, quella del nord della Calabria, pomeriggio è prevista qualche debole pioggia specie sul Tirreno e nelle aree interne.

Dalla serata, invece, piovaschi sparsi interesseranno gran parte delle aree tirreniche e in particolare su Catanzarese e Cosentino con possibili sconfinamenti nelle aree interne e localmente sul versante Jonico Catanzarese durante la nottata. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con valori che continueranno a rimanere nelle medie del periodo, mentre i venti inizieranno a predisporsi da ovest. Continuate a seguirci per nuove previsioni del meteo Cosenza.