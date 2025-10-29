Il Meteo Cosenza racconta di una fase di tempo gradevole. Durerà circa 48 ore, oggi e domani, in cui gli amanti dei boschi potranno compiere le loro sortite in montagna alla ricerca di funghi. Non ci sarà problema di rovesci. La tregua autunnale, tuttavia, non durerà molto: a stretto giro è attesa infatti una nuova fase di instabilità.

Meteo Cosenza, le previsioni

Dopo le piogge e i temporali che hanno interessato parte della Calabria tra la serata/nottata di lunedì e la mattinata di martedì, ecco che tra oggi e domani si avrà cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio infatti la giornata di mercoledì e quella di giovedì saranno caratterizzate da tempo prevalentemente stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e senza rischio di precipitazioni.

Intanto però – segnala il meteo Cosenza - una perturbazione da ovest, precisamente dalla Spagna, si sta muovendo verso est e a partire da venerdì raggiungerà la Calabria. Ciò ne conseguirà una nuova fase di maltempo che interesserà soprattutto le aree joniche e interne della regione, ma per i dettagli vi invitiamo a rimanere aggiornati.