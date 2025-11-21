La tregua dal maltempo che ha interessato la giornata di ieri sta ormai per terminare: l’indicazione del Meteo Cosenza è chiara. Questo a causa dell’arrivo di una perturbazione da Nord che apporterà piogge e temporali sparsi su gran parte del territorio Cosentino accompagnata da aria fredda di matrice artica che farà diminuire sensibilmente le temperature e farà cadere la prima neve della stagione sui monti.

Meteo Cosenza, aria fredda in arrivo: prima neve sui monti

Nel dettaglio, già a partire dalla mattinata si avranno piogge e locali temporali lungo le aree Tirreniche con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne; nel pomeriggio/sera tali precipitazioni potranno interessare anche alcune aree del comparto Jonico con piovaschi sparsi di debole entità. Ecco però che proprio in questo frangente l’aria fredda inizierà ad affluire sul territorio: già dalla notte infatti possibili rovesci nevosi interesseranno le vette della Sila e del Pollino inizialmente a partire dai 1700-1800 m di quota.

Durante la giornata di sabato, secondo il Meteo Cosenza, l’aria fredda ingloberà l’intero territorio con valori che alla quota di 1500 m potranno raggiungere gli 0/-1°C e ciò vorrà dire che le nevicate si potranno spingere fin verso i 1000-1100 m di quota interessando probabilmente anche le aree dei villaggi e PreSila Cosentina. Alle quote più basse invece la pioggia la farà da padrona con temperature che lungo le coste difficilmente supereranno i 12-13°C nelle ore diurne.