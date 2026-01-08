Nel week-end un nuovo impulso freddo e instabile raggiungerà la regione con temporali, nevicate abbondanti e nuove raffiche di vento di tempesta

La neve è finalmente tornata sui monti calabresi come anticipato dal Meteo Cosenza. L'irruzione di aria fredda accompagnata da un minimo di bassa pressione ha causato precipitazioni nevose localmente abbondanti sulla Sila e sul Pollino con l'atmosfera che è diventata degna del mese di gennaio.

Tale irruzione è stata accompagnata anche da violente raffiche di vento con valori che hanno raggiunto localmente i 110 km/h specie lungo le aree interne e sui crinali dei monti, mentre alle quote più basse piogge moderate hanno interessato le aree Tirreniche, interne e sconfinamenti sui versanti Jonici specie Catanzaresi.

Meteo Cosenza, le previsioni

Nelle prossime ore avremo un miglioramento temporaneo sulla Calabria centro-settentrionale ma il maltempo continuerà ad interessare invece la bassa Calabria con piogge lungo le aree Tirreniche e interne del Vibonese e Reggino e nevicate intense su Serre e Aspromonte con possibili accumuli abbondanti su Gambarie.

Poi, a partire da venerdì, un nuovo impulso freddo e instabile raggiungerà la regione con temporali, nevicate abbondanti e nuove raffiche di vento di tempesta su tutta la Calabria in particolare nella giornata di sabato dove si potranno superare addirittura i 120 km/h. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.