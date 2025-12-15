L’alta pressione che ha caratterizzato l’intera metà di dicembre sta per abbandonare la Calabria. Questo grazie ad una serie di perturbazioni atlantiche che scivoleranno nel Mediterraneo e sulla nostra Regione apportando un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Lo segnala il Meteo Cosenza che fa il punto sul tempo dei prossimi giorni.

Meteo Cosenza, atteso peggioramento

La prima perturbazione interesserà la Calabria nella giornata di domani: già dal mattino infatti si avranno piogge e locali temporali su gran parte della regione ma in particolare lungo la fascia Jonica dove non sono da escludere precipitazioni di moderata/forte intensità. Le piogge interesseranno comunque anche le aree Tirreniche e interne della Regione con instabilità richiamata da aria molto umida dai quadranti meridionali.

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi ancora al di sopra delle medie stagionali e con valori minimi che invece tenderanno ad aumentare rispetto alle ultime settimane a causa della nuvolosità e al richiamo umido dai quadranti meridionali. Per altre info del Meteo Cosenza e Calabria, continuate a seguire i prossimi aggiornamenti.