L'inizio della settimana è stato caratterizzato da tempo variabile su gran parte del territorio con cieli localmente nuvolosi e qualche piovasco qua e là sulle aree Tirreniche e interne. Ecco però che la situazione del Meteo Cosenza sta per cambiare. Una massa d'aria fredda di matrice russa raggiungerà la Regione apportando maltempo localmente intenso tra la tarda mattina di mercoledì e la mattinata di giovedì a causa della formazione di un vortice di bassa pressione sui mari italiani. Successivamente l'aria fredda scivolerà sulla Calabria apportando un generale e netto calo delle temperature mantenendosi al di sotto della media stagionale anche di 10°C.

Meteo Cosenza, allerta per piogge e temporali

Per la giornata odierna ci aspettiamo dunque una mattinata variabile su tutto il territorio con cieli poco o parzialmente nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento. A partire dal primo pomeriggio piogge e temporali inizieranno a raggiungere le aree Tirreniche e successivamente il resto del territorio: le aree più colpite saranno soprattutto quelle Tirreniche e relative aree interne con accumuli che localmente potranno risultare consistenti.

Le temperature in questo frangente sono previste stazionarie ma dalla serata/nottata ecco che l'incursione di aria fredda farà iniziare il declino termico con il termometro in deciso e rapido calo. Restate sintonizzati per altri aggiornamenti sul Meteo Cosenza e non solo.