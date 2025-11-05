Le perturbazioni che hanno interessato il territorio Cosentino fino alla mattinata di ieri hanno ormai abbandonato il Mediterraneo scivolando verso est e apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Questo, secondo il Meteo Cosenza, è dovuto alla rimonta dell'alta pressione che ha causato il ritorno del cielo totalmente sgombro da nubi e tempo che è ritornato ad essere stabile su tutto il territorio.

Questa stabilità però ha lasciato spazio anche alla formazione del fenomeno dell'inversione termica durante le ore notturne: dopo temperature piuttosto elevate per il periodo, ecco che già dalla nottata appena trascorsa si sono registrati valori molto bassi su gran parte del territorio con il termometro che si è rivelato più consono al periodo. Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche:

  • Bocca di Piazza: -1.3°C (Stazione Meteorologica Sant' elia di Catanzaro)
  • Bianchi: -0.7°C
  • Botte Donato: -0.6°C
  • Lorica: -0.2°C
  • Monte Curcio: 0.3°C
  • Celico: 0.6°C
  • Cecita: 1.5°C
  • Moccone: 2.9°C
  • Nocelle - Arvo: 3.1°C
  • Fitterizzi: 3.6°C
  • Domanico: 3.8°C
  • Parenti: 4.3°C
  • Cosenza: 4.4°C (Stazione MeteoLoGullo)
  • Torano Scalo: 5°C
  • Campo Tenese: 5.2°C
  • Rende: 5.3°C