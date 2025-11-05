Le perturbazioni hanno abbandonato l’area bruzia apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Ma l’escursione è stata intensa
Le perturbazioni che hanno interessato il territorio Cosentino fino alla mattinata di ieri hanno ormai abbandonato il Mediterraneo scivolando verso est e apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Questo, secondo il Meteo Cosenza, è dovuto alla rimonta dell'alta pressione che ha causato il ritorno del cielo totalmente sgombro da nubi e tempo che è ritornato ad essere stabile su tutto il territorio.
Questa stabilità però ha lasciato spazio anche alla formazione del fenomeno dell'inversione termica durante le ore notturne: dopo temperature piuttosto elevate per il periodo, ecco che già dalla nottata appena trascorsa si sono registrati valori molto bassi su gran parte del territorio con il termometro che si è rivelato più consono al periodo. Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche:
- Bocca di Piazza: -1.3°C (Stazione Meteorologica Sant' elia di Catanzaro)
- Bianchi: -0.7°C
- Botte Donato: -0.6°C
- Lorica: -0.2°C
- Monte Curcio: 0.3°C
- Celico: 0.6°C
- Cecita: 1.5°C
- Moccone: 2.9°C
- Nocelle - Arvo: 3.1°C
- Fitterizzi: 3.6°C
- Domanico: 3.8°C
- Parenti: 4.3°C
- Cosenza: 4.4°C (Stazione MeteoLoGullo)
- Torano Scalo: 5°C
- Campo Tenese: 5.2°C
- Rende: 5.3°C