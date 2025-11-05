Le perturbazioni hanno abbandonato l’area bruzia apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Ma l’escursione è stata intensa

Le perturbazioni che hanno interessato il territorio Cosentino fino alla mattinata di ieri hanno ormai abbandonato il Mediterraneo scivolando verso est e apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Questo, secondo il Meteo Cosenza, è dovuto alla rimonta dell'alta pressione che ha causato il ritorno del cielo totalmente sgombro da nubi e tempo che è ritornato ad essere stabile su tutto il territorio.

Questa stabilità però ha lasciato spazio anche alla formazione del fenomeno dell'inversione termica durante le ore notturne: dopo temperature piuttosto elevate per il periodo, ecco che già dalla nottata appena trascorsa si sono registrati valori molto bassi su gran parte del territorio con il termometro che si è rivelato più consono al periodo. Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche: