A Casali del Manco il termometro ha fatto segnare -4°C, mentre nel capoluogo bruzio si è arrivati a 3,6°C. Per domenica in arrivo una nuova perturbazione

La perturbazione che ha interessato il territorio Cosentino con piogge e locali temporali sparsi lungo le coste sia Joniche che Tirreniche si è ormai allontanata verso Sud. Come da previsione però essa è stata scalzata dall’arrivo di aria decisamente più fredda per il periodo direttamente dalla Russia, la quale ha apportato un deciso e sensibile calo delle temperature. Ecco alcuni valori termici registrati questa notte dal Meteo Cosenza:

Casali del Manco -4°C

Botte Donato -3.4

Monte Curcio -2°C

Cecita -1.7°C

Nocelle -0.1°C

Campotenese 1.4°C

Fitterizzi 3.4°C

Cosenza 3.6°C

Mormanno 4.5°C

Bocchigliero 4.8°C

Parenti 5°C

Fiumefreddo 6.3°C

Castrovillari 7.9°C

Anche lungo le coste le temperature si sono mantenute fredde con valori che si sono mantenuti tra i 12°C e i 14-15°C. Le condizioni del Meteo Cosenza si mantengono comunque stabili ovunque con cieli che si rivelano soleggiati o al più poco nuvolosi prima dell’arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di domenica, ma di questo ne riparleremo.