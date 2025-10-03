A Casali del Manco il termometro ha fatto segnare -4°C, mentre nel capoluogo bruzio si è arrivati a 3,6°C. Per domenica in arrivo una nuova perturbazione
La perturbazione che ha interessato il territorio Cosentino con piogge e locali temporali sparsi lungo le coste sia Joniche che Tirreniche si è ormai allontanata verso Sud. Come da previsione però essa è stata scalzata dall’arrivo di aria decisamente più fredda per il periodo direttamente dalla Russia, la quale ha apportato un deciso e sensibile calo delle temperature. Ecco alcuni valori termici registrati questa notte dal Meteo Cosenza:
- Casali del Manco -4°C
- Botte Donato -3.4
- Monte Curcio -2°C
- Cecita -1.7°C
- Nocelle -0.1°C
- Campotenese 1.4°C
- Fitterizzi 3.4°C
- Cosenza 3.6°C
- Mormanno 4.5°C
- Bocchigliero 4.8°C
- Parenti 5°C
- Fiumefreddo 6.3°C
- Castrovillari 7.9°C
Anche lungo le coste le temperature si sono mantenute fredde con valori che si sono mantenuti tra i 12°C e i 14-15°C. Le condizioni del Meteo Cosenza si mantengono comunque stabili ovunque con cieli che si rivelano soleggiati o al più poco nuvolosi prima dell’arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di domenica, ma di questo ne riparleremo.