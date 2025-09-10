Mentre il centro-Nord Italia è alle prese con una forte ondata di maltempo causata da una perturbazione atlantica, la nostra Regione e in particolare il territorio della Calabria settentrionale saranno interessati da un richiamo di aria calda prefrontale causato proprio da tale perturbazione e che apporterà un generale aumento delle temperature. Vediamo cosa evidenziail meteo Cosenza.

Oggi con caldo e umidità alle stelle

Dopo una fase con clima molto gradevole, già dalla giornata di ieri aria più calda ha iniziato a raggiungere il territorio apportando un generale aumento delle temperature. Tale aumento raggiungerà il suo picco nella giornata odierna: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti alla quota di 1500m avremo valori di circa 20°C (cioè circa 6°C oltre le medie del periodo) e ciò vorrà dire che lungo le coste specie Tirreniche il termometro oscillerà tra i 30 e i 33°C mentre valori più elevati si registreranno su quelle Joniche.

Punte più elevate si registreranno però nelle aree più interne e soprattutto quelle della Valle del Crati e Piana di Sibari dove le temperature potranno raggiungere valori fino ai 36-37°C. Il tutto sarà accompagnato da nubi sparse su tutto il territorio e questo aumenterà la sensazione di calore in quanto si avranno valori di umidità abbastanza elevati.

Meteo Cosenza, veloce perturbazione da stasera

Attenzione però dalla nottata. Secondo il Meteo Cosenza, la perturbazione che interesserà le regioni del centro-nord scivolerà verso Sud raggiungendo anche la Calabria con possibili piogge e temporali, in particolare nella prima parte della giornata di giovedì, lungo i versanti Tirrenici dove non si escludono fenomeni di forte intensità. Le precipitazioni interesseranno anche le relative aree interne e non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree Joniche del territorio.