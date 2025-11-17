Dopo un weekend con tempo stabile e clima mite specie durante le ore diurne su gran parte della Regione, ecco che nella giornata di oggi avremo un ulteriore aumento delle temperature. Secondo il Meteo Cosenza, in particolare sono previsti valori ben oltre i 20°C lungo tutte le coste e pianure calabresi con picchi fino ai 24-25°C lungo le aree Joniche del Crotonese, Catanzarese e Reggino dove qui soffieranno anche venti da ovest con intensità moderata; altrove le temperature si manterranno stabili tra i 20°C e i 22-23°C.

Meteo Cosenza, da martedì piogge e temperature in calo

Tale situazione però durerà ben poco: nella giornata di martedì infatti una perturbazione da ovest inizierà a sfaldare l’alta pressione con le prime piogge lungo i settori Tirrenici della Regione ma con sconfinamenti, specie dalla sera, anche sulle aree interne e Joniche; di conseguenza anche le temperature subiranno un primo e generale calo.

Aria fredda e prime nevicate?

Attenzione però da metà/fine settimana quando un possibile impulso di aria fredda raggiungerà la Calabria apportando un netto calo delle temperature accompagnato da piogge e prime nevicate sulle vette dei monti. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti del Meteo Cosenza.