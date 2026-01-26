Dopo che il ciclone Harry ha portato ingenti danni, il suo spostamento verso est ha causato una situazione zonale con l’apertura della porta atlantica. Ciò ne consegue l’arrivo di diverse perturbazioni sulla Calabria con piogge a più riprese. Meteo Cosenza segnala che in particolare le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree Tirreniche e interne della regione con piogge localmente anche moderate/forti sull’area bruzia, Vibonese e Reggino.

Qualche sconfinamento sarà possibile comunque anche lungo le aree Joniche calabresi e in particolare tra Catanzarese e Reggino dove anche qui non sono da escludere locali piogge a tratti moderate/forti. Sui monti invece continuerà a cadere la neve ma a quote relativamente medio alte e intorno ai 1300 m di quota.

Attenzione anche ai venti che specie a metà settimana subiranno un generale rinforzo sempre dai quadranti occidentali con possibili raffiche intense e intorno ai 70-90 km/h specie nelle aree Joniche soggette all’effetto di caduta come il Catanzarese e il Reggino. Le temperature comunque non subiranno particolari variazioni con valori che tenderanno a rimanere stazionarie e nella media del periodo. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuove informazioni.