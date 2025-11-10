La seconda perturbazione pilotata da un minimo di bassa pressione che ha apportato maltempo localmente anche intenso nella giornata di ieri nelle aree Tirreniche ha ormai lasciato la Calabria con gli ultimi strascichi di pioggia su alcune aree. Il Meteo Cosenza segnala che, in particolare, oggi la nuova settimana inizierà con un lunedì mattina ancora variabile su parte del territorio.

Questo avverrà soprattutto lungo le aree Tirreniche con nubi sparse e qualche possibile piovasco dove non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree interne. Tra il pomeriggio e la serata è previsto invece un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque. Le temperature sono previste in lieve calo specie nei valori minimi con valori che localmente risulteranno freddi e i venti soffieranno con intensità moderata da ovest.

Successivamente, a partire da martedì, l’alta pressione prenderà il possesso della Calabria apportando una settimana di bel tempo ovunque e con cieli che si manterranno generalmente poco nuvolosi. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi interventi del Meteo Cosenza.