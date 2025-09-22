L'anticiclone non sembra mollare la presa ed il meteo Cosenza ne risente così come tutta la regione. Il promontorio africano infatti interessa la Calabria ormai da settimane con condizioni meteorologiche che si mantengono stabili e con temperature tuttavia leggermente al di sopra delle medie stagionali, ma con clima pienamente estivo nelle ore più calde.

Meteo Cosenza, cambio di circolazione: arriva l'autunno

Ecco però che sembra vedersi la luce in fondo al tunnel: una saccatura di origine atlantica tenderà a scivolare verso Sud raggiungendo in queste ore le Regioni del Nord Italia. Qui essa causerà maltempo localmente intenso specie lungo le aree occidentali anche a causa delle temperature anomale che si registrano da giorni. Tale perturbazione però tenderà a scendere di latitudine: essa raggiungerà anche la Calabria a metà settimana apportando fenomeni temporaleschi in particolare lungo le aree Tirreniche con precipitazioni localmente moderate.

Successivamente per il meteo Cosenza si avrà un generale cambio di circolazione con temperature in netto calo e valori che tenderanno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali. Per i dettagli previsionali però vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti ma una cosa è sicura: la transizione da estate e autunno è ormai imminente.