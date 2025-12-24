Le temperature sono previste tuttavia ancora stabili su tutta la Regione con valori che si manterranno vicini alla media del periodo e con il termometro che sulle coste e pianure oscillerà tra i 14°C e i 16°C.

L’area di bassa pressione che ha causato maltempo sparso nella giornata di ieri si sta spostando verso ovest apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione. E’ quanto si evidenzia dal Meteo Cosenza per questi giorni di festa su tutta l’area urbana bruzia e, più in generale, in provincia.

Per la giornata di oggi infatti, vigilia del santo Natale, ci attendiamo un primo mattino con residui piovaschi soltanto lungo il settore tirrenico cosentino ma in rapido dissolvimento già nel corso della mattina stessa con ampie schiarite e tempo più stabile; altrove invece il tempo rimarrà stabile già dal primissimo mattino il quale continuerà per l’intero arco giornaliero.

Le correnti di aria umida però faranno tornare un po’ di variabilità nella giornata di Natale e di Santo Stefano con piovaschi sparsi che interesseranno prettamente le aree Joniche della Regione, anche se comunque le precipitazioni sono previste di debole intensità.

Ecco però che durante il weekend correnti più fredde si faranno strada apportando un generale e netto miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione con un weekend all’insegna del bel tempo. Da segnalare, conclude il Meteo Cosenza, solo qualche nube più compatta nella giornata di sabato lungo il comparto Jonico Cosentino dove non sono da escludere locali piovaschi.

