Dal pomeriggio previsto ci sarà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni soprattutto nelle aree joniche
Dopo la pausa dal maltempo, ecco che le condizioni meteorologiche saranno in progressivo peggioramento. Secondo il Meteo Cosenza, una perturbazione di matrice africana legata ad un vortice ciclonico si avvicinerà a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, verso le regioni del Sud Italia e sulla Calabria, apportando un generale peggioramento con piogge e locali temporali.
Secondo gli ultimi aggiornamenti il maltempo interesserà la regione tra la serata di oggi e la giornata di domani: le aree più colpite saranno soprattutto quelle Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non sono da escludere temporali e locali accumuli abbondanti anche oltre i 50 mm.
Come da prassi con queste configurazioni, piogge abbondanti interesseranno anche le aree più interne delle medesime zone a causa dell’effetto Stau che si andrà a creare. Altrove invece avremo tempo molto variabile con cieli nuvolosi o coperti e con piogge che comunque si riveleranno deboli. Restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti sul Meteo Cosenza e Calabria.