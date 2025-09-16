Negli ultimi giorni le condizioni meteo Cosenza e Calabria stanno mostrando un lato pienamente estivo. Questo grazie all’anticiclone che interessa ormai da giorni il sud Italia causando temperature al di sopra delle medie stagionali e tempo stabile.

Martedì con tempo localmente variabile

Durante la giornata odierna però correnti umide da ovest raggiungeranno le aree Tirreniche della Regione con nuvolosità sparsa e qualche possibili piovasco in serata lungo le aree del lametino, Vibonese e Reggino; altrove invece continuerà il bel tempo con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento più compatto nelle ore pomeridiane lungo le aree montuose ma con basso rischio di precipitazioni.

Settimana stabile: continua l’estate

Poi, già da mercoledì l’anticiclone tornerà a riprendere pieno possesso della Calabria apportando condizioni meteorologiche stabili ovunque. Le temperature sono previste tuttavia stazionarie e vicine alle medie del periodo (seppur leggermente al di sopra): lungo le aree costiere infatti il termometro si manterrà intorno ai 27-30°C con qualche grado in più lungo le aree Joniche, mentre lungo le aree più interne e specie quelle Cosentine e Crotonesi le temperature potranno raggiungere picchi fino ai 32-34°C.