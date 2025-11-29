Nella prossima settimana è possibile l’arrivo di un vortice ciclonico sulle aree ioniche che potrebbe comportare forte maltempo in tutta la regione
Il vortice di bassa pressione che ha causato maltempo localmente intenso si è ormai allontanato verso sud-est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio della vasta provincia bruzia. Ecco però nel dettaglio cosa ci dice il Meteo Cosenza per i prossimi giorni.
Previsioni meteo Cosenza nel weekend
Nel dettaglio durante il weekend avremo condizioni stabili su gran parte del territorio con cieli che si manterranno pressoché poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta nelle aree interne ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno pressoché invariate ovunque con valori che si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali di qualche grado e possibili gelate nelle aree montuose.
Possibile forte maltempo settimana prossima
Attenzione però alla prossima settimana. Da diversi giorni le emissioni modellistiche registrano un possibile intenso peggioramento del tempo a ridosso della metà della settimana a causa di un possibile vortice ciclonico sul Mar Jonio che potrebbe apportare severo maltempo specie sulla Calabria Jonica. Vista la distanza temporale però è necessario aspettare i prossimi aggiornamenti per confermare tale tendenza o smentirla. Continuate dunque a seguirci per le consuete puntuali informazioni sul Meteo Cosenza e in tutta la regione.