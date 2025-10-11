Sabato e domenica caratterizzati da bel tempo su tutto il territorio, nubi solo sui rilievi ma senza piogge. Temperature stazionarie tra i 22 e i 24 gradi

In questi ultimi giorni l’intero territorio Cosentino è interessato dalla presenza dell’anticiclone che apporta bel tempo ovunque e temperature gradevoli e leggermente al di sotto delle medie stagionali. Durante il weekend non si avrà nessuna variazione di rilievo con assenza di precipitazioni e temperature comunque in media.

Previsioni meteo del weekend

Le condizioni meteorologiche come detto non subiranno nessun tipo di variazione. Sia nella giornata di sabato che in quella di domenica avremo una mattinata stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi.

Nelle ore pomeridiane si avrà invece un generale aumento della nuvolosità in particolare nelle aree montuose di Sila e Pollino ma il rischio di precipitazioni è basso o nullo. Migliorerà ovunque nelle ore serali e notturne con tempo stabile e cieli perlopiù poco nuvolosi. Le temperature rimarranno dunque stazionarie con valori massimi che lungo le coste si manterranno intorno ai 22- 24°C, mentre i valori minimi scenderanno al di sotto dei 16°C con temperature localmente fredde nelle aree montuose.