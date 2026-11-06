Mammut, tigri dai denti a sciabola e altri animali preistorici a grandezza naturale sono i protagonisti della mostra gratuita ospitata al Centro commerciale Metropolis di Rende fino al 29 novembre 2026. L’esposizione occupa la galleria e la piazza esterna ed è visitabile durante gli orari di apertura del centro.

L’iniziativa, intitolata «Vivi l’Era Glaciale a Metropolis!», propone un percorso didattico e interattivo dedicato ai «Giganti del Freddo», con riproduzioni realistiche pensate per avvicinare adulti e bambini alla conoscenza della fauna preistorica.

Mammut e tigri dai denti a sciabola nel percorso espositivo

I visitatori possono passeggiare tra gli esemplari ricostruiti e approfondire le caratteristiche degli animali rappresentati. Il percorso affronta la loro storia e gli adattamenti che consentivano di vivere in ambienti caratterizzati da temperature rigide.

Secondo gli organizzatori, l’esposizione è pensata per unire intrattenimento e divulgazione, offrendo alle famiglie un’occasione per conoscere alcuni degli animali associati all’immaginario dell’Era Glaciale.

Come visitare la mostra al Metropolis di Rende

L’accesso è gratuito e aperto ai visitatori di tutte le età. La mostra rimarrà allestita fino a domenica 29 novembre, negli spazi interni della galleria e nella piazza esterna del Metropolis. Per le visite valgono gli orari di apertura del centro commerciale.