Dopo l'arrivo di correnti decisamente fredde per il periodo che hanno apportato gelate nelle aree montuose della Sila e del Pollino, ecco che nella giornata odierna si avrà un nuovo e radicale cambiamento di circolazione. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Cosentino e causerà un forte e veloce peggioramento del tempo quasi ovunque.

Domenica di maltempo intenso

Nel dettaglio avremo una mattinata variabile ovunque con nuvolosità in deciso aumento a partire dai settori Tirrenici per poi interessare l'intero territorio; dal primo pomeriggio piogge e temporali raggiungeranno dal Mar Tirreno tutte le zone Tirreniche con precipitazioni localmente di forte intensità dove non sono da escludere nubifragi. Le precipitazioni interesseranno anche le aree interne con piogge e temporali di forte intensità e intensa attività elettrica. Sul versante Jonico invece le precipitazioni saranno invece perlopiù moderate. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti meteorologici sono previsti, tra le ore 12:00 e le ore 24:00 possibili picchi fino ai 60-80 mm sui settori Tirrenici e relative aree interne; abbondanti mentre altrove invece gli accumuli saranno compresi tra i 5 mm e i 10 mm.