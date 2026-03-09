La presidente del Comitato Giovanna Pagnotta: «Occasione importante per i giovani del territorio, perché consente di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità»

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mirto Crosia apre le porte ai giovani con il nuovo bando del Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 15 posti per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un’esperienza di impegno civico e crescita personale al servizio della comunità. I volontari selezionati prenderanno parte alle attività del Comitato, affiancando operatori e volontari nelle iniziative rivolte alla popolazione e alle persone più vulnerabili.

Tra le principali attività previste: supporto ai servizi socio-assistenziali, iniziative di educazione alla salute e alla prevenzione, attività di protezione civile e interventi di supporto alla comunità. Il progetto ha una durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile riconosciuto dal Servizio Civile Universale, oltre a un percorso formativo che permetterà ai partecipanti di acquisire competenze utili sia sul piano umano sia professionale.

«Il Servizio Civile Universale è un’opportunità importante per i giovani del territorio – sottolinea la dott.ssa Giovanna Pagnotta, presidente del Comitato della Croce Rossa di Mirto Crosia – perché permette di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità. Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze interessati a cogliere questa occasione e a vivere un’esperienza che può lasciare un segno profondo nel proprio percorso di vita».

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le 14.00 dell’8 aprile attraverso la piattaforma dedicata del Servizio Civile Universale. Per informazioni e supporto nella candidatura è possibile rivolgersi direttamente al Comitato della Croce Rossa Italiana di Mirto Crosia, all’indirizzo mail: mirtocrosia@cri.it oppure telefonando al 342 079 9468.