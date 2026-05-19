«Fare Moda Movie per me è stata una cosa divina». Per Sante Orrico, Moda Movie è come un figlio, un figlio ormai adulto che ha compiuto trenta primavere e cammina con le sue gambe.

È un evento che ha segnato le cronache di costume della città, nato dalla passione del suo patron per il cinema e la moda. Era il 1997 quando tutto è cominciato e forse nessuno si aspettava che sarebbe diventato un appuntamento tanto atteso da diventare di prestigio.

Sante Orrico parla commosso della sua creatura. «Moda Movie è un progetto molto ricco di eventi e ha attraversato un pezzo di vita, della mia vita, e che continuerà, anche senza la mia direzione».

Presenti alla conferenza stampa di presentazione, moderata dalla giornalista Franca Ferrami, anche la consigliera di Cosenza con delega alla Cultura Antonietta Cozza, l’assessore alle Attività produttive Rosario Branda e il vicesindaco di Rende Fabio Liparoti che hanno rimarcato in modo corale, il grande impegno di Orrico che, come un pioniere, ha creato un’attrattiva in un momento storico, a fine degli anni Novanta, in cui a Cosenza occasioni del genere erano davvero rare.

La mostra dedicata al trentennale, visitabile fino al 15 giugno, cartolina dopo cartolina, racconta in immagini una lunga storia di successo, fatta dei volti noti che hanno calcato il palco cosentino.

Tema di questa edizione sarà “Trame Mediterranee. Stili e colori”, traccia che ha già segnato con successo l’edizione del 2011.

Il festival continua, dopo tre decenni, a rappresentare uno spazio dedicato ai giovani talenti, con due concorsi riservati a fashion designer e registi emergenti. In gara ci saranno 15 stilisti finalisti e 12 cortometraggi selezionati tra 27 opere arrivate da tutta Italia per il Premio Cinema.

L’11 giugno il Cinema San Nicola ospiterà la “Serata Evento Cinema”, dedicata alla proiezione dei cortometraggi finalisti e alla consegna dei premi. Il 12 giugno il Museo Multimediale Città di Cosenza farà invece da cornice alla “Serata Evento Moda”, con il défilé dei finalisti, la sfilata dello special guest Addy Van Den Krommenacker e i riconoscimenti di settore. Dal 13 al 19 giugno, infine, gli abiti vincitori saranno esposti nelle vetrine del M.A.B. di Cosenza nell’ambito dell’iniziativa Mod’Art Open Air.

Il calendario

GIOVEDÌ 11 GIUGNO

Cosenza, Hotel Royal

Ore 14.30 / 17.30 – Workshop / I step. Coordina Francesco Luigi Gallo

Ore 20.30 – Cinema San Nicola

Serata Evento Cinema. Conduce Valeria Oppenheimer, fashion reporter e autrice TV

Programma:

– Proiezione dei corti e premiazione dei tre registi vincitori del concorso cinema

– Consegna Premio Cinema a Luciano Calosso, architetto scenografo

– Consegna “Award” a Enrica Barbano, costumista

– Performance artistiche a cura di Francesco Lappano, attore performer

Consegna riconoscimenti a:

– Annalisa Insardà, attrice

– Marilena Alescio, giornalista

VENERDÌ 12 GIUGNO

Cosenza, Hotel Royal

Ore 9.00 / 13.00 – Workshop / II step

Coordina Francesco Luigi Gallo

Consegna attestati e riconoscimenti

Ore 20.30 – Serata Evento Moda

Conduce Nino Graziano Luca



– Concorso fashion designer: défilé dei finalisti e consegna premi ai vincitori

Special Guest:

– Addy van den Krommenacker

– Défilé collezione “Royal Dream” e consegna premio

Consegna:

– Special Award Daniela Fedi, giornalista di moda

– Premio Cultura e Imprenditoria Fratelli Nuzzolo

– Premio alla carriera all’artista M° Silvio Vigliaturo

– Premio Il Gusto del Sud Hotel Royal Cosenza

– Performance artistiche a cura di Maluma Dance

– Esibizione dei ballerini Raffaella & Luca

MOD’ART OPEN AIR

Gli abiti vincitori della trentesima edizione del festival saranno esposti all’interno di alcune vetrine dei negozi lungo il M.A.B. di Cosenza dal 13 al 19 giugno 2026.