Con apposita delibera di Giunta comunale, l’Amministrazione, guidata dal sindaco Biagio Faragalli, ha deliberato l’attivazione di collaborazioni esterne a titolo gratuito, finalizzate a supportare l’Ente nello svolgimento di attività di studio, consulenza e approfondimento in ambiti di particolare rilevanza per la comunità locale. Le nomine, formalizzate con decreto del sindaco, rientrano in una più ampia strategia di rafforzamento dell’azione amministrativa e di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Tra le nomine effettuate, figura l’avvocato Domenico Settino, incaricato di svolgere attività di supporto, collaborazione e studio per la concreta attuazione del nuovo indirizzo di scuola media superiore, autorizzato con decreto di Giunta regionale, nell’ambito del Piano di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027.

Un percorso strategico, che entrerà nel vivo già nel prossimo mese di febbraio con l’avvio delle iscrizioni. Un risultato di grande rilievo per il territorio, frutto di una volontà condivisa, che ha permesso di creare un polo digitale dell’Istituto Tecnico Industriale “Marconi – Guarasci”, sede di Montalto Uffugo. L’obiettivo è ambizioso: strutturare un doppio presidio formativo, con un polo nel centro storico e uno nella zona a valle, a Pianette, presso la sede di Fincalabra, qualora si formassero le classi necessarie. Una scelta che guarda allo sviluppo, al contrasto dello spopolamento e alla valorizzazione dell’offerta educativa locale.

Accanto al tema dell’istruzione, l’Amministrazione ha voluto investire anche su salute e benessere, conferendo un incarico di collaborazione al biologo Alessio Gravina, professionista di riconosciuta competenza sul territorio e vicepresidente regionale dell’Ordine dei Biologi. Anche in questo caso, la disponibilità è stata offerta a titolo gratuito. A Gravina è stato affidato il compito di operare nelle scuole sui temi della sicurezza alimentare, promuovendo attività di formazione condivisa rivolte a studenti, insegnanti e genitori.

I programmi mirano a incentivare una sana alimentazione, l’educazione fisica, una corretta immagine corporea, il miglioramento della qualità del cibo nelle mense scolastiche e la creazione di presupposti ambientali e culturali che favoriscano uno stile di vita sano e attivo. Sul fronte della sicurezza, è stato nominato il dottor Roberto Cavaliere, vigile del fuoco molto presente e apprezzato sul territorio, al quale è stata affidata l’attività di prevenzione degli incendi e di sicurezza tecnica. Il suo ruolo sarà quello di vigilare sui luoghi e sulle attività a rischio, attraverso ispezioni e controlli, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’incolumità dei cittadini. A sottolineare il valore di queste scelte è stato il sindaco Faragalli, che ha evidenziato come le deleghe di supporto e studio a professionisti esterni rappresentino «uno strumento fondamentale per i Comuni, soprattutto in una fase storica complessa come quella attuale».

«Grazie a queste collaborazioni – ha dichiarato il primo cittadino – possiamo contare su competenze specialistiche, migliorando l’efficienza amministrativa, la qualità delle decisioni e l’istruttoria degli atti. È un modo concreto per rendere l’azione pubblica più moderna, informata e vicina ai reali bisogni della comunità». Un modello di amministrazione, questa targata Faragalli, che punta, dunque, su partecipazione, competenza e servizio, dimostrando come, anche attraverso incarichi gratuiti e spirito di collaborazione, sia possibile costruire politiche pubbliche efficaci e orientate al futuro del territorio.