Gesto non scontato che parla di altruismo e onestà: ecco chi sono i due protagonisti di questa storia

Appoggia distrattamente il borsello con all'interno diverse centinaia di euro, poi sale in macchina, mette in moto e parte come se nulla fosse. Passa poco e il borsello cade a terra. Dietro l'auto viaggia un mezzo di Calabra Maceri, che assiste alla scena.

I due operai si fermano e lo recuperano. È successo in via Bernardino Telesio, nel comune di Montalto Uffugo. Protagonisti i dipendenti di Calabra Maceri Antonio Rocchetti e Luigi Chianelli che, dopo aver cercato di bloccare il malcapitato autista, lo hanno rintracciato attraverso i documenti contenuti all'interno del borsello. Una storia a lieto fine, che parla di onestà, altruismo e generosità.