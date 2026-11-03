Il 6 novembre ad Aiello Calabro la psicoterapeuta Carmela Guzzo e la danzatrice Anna Marigliano condurranno Immersioni di natura, incontro di danza-terapia per famiglie dedicato al movimento e al contatto con l’ambiente naturale e minerale. È il prossimo appuntamento di Muoversi con gusto, che dopo le camminate e le degustazioni di ottobre proseguirà il 13 novembre al Teatro Comunale e il 16 nei giardini rinascimentali del paese.

La manifestazione, promossa dal Comune con la direzione artistica di Angelica Artemisia Pedatella, è alla sesta edizione. Il tema del 2026, Le vie del verde, le vie dell’arte, lega i sentieri del territorio agli spettacoli, alla cucina e alla letteratura. Il progetto è nato nel 2021 ed è finanziato con risorse del POC 2014-2020, azione 6.8.3. Tra gli obiettivi del Comune c’è quello di far conoscere il borgo a chi viaggia a piedi, anche fuori dalla stagione turistica.

Il cabaret al Teatro Comunale e i colori del Rinascimento nei giardini

Il 13 novembre il Teatro Comunale ospiterà Il bosco che sussurrava storie, appuntamento per famiglie. L’attore Gabriele Marconi porterà in scena Uno, qualcuno, cento voci, un cabaret che riprende la tradizione dei giullari e dà voce ai personaggi fantastici del bosco.

Il 16 novembre sarà Pedatella, scrittrice e ricercatrice, a guidare Il bosco dei colori. La passeggiata nei giardini rinascimentali di Aiello Calabro sarà dedicata ad Antonio Telesio e ai suoi studi sul colore, presentati nel programma come la prima teoria dei colori del Rinascimento.

Le erbe spontanee, le ricette e la musica di Marco Moccia

A fine novembre la guida certificata Michela Valentini condurrà Erbe selvatiche. Lungo il percorso, i partecipanti impareranno a riconoscere le piante spontanee e a conoscerne gli usi nelle antiche ricette locali.

In calendario figura anche il concerto del cantastorie Marco Moccia e dei suoi musicanti, tra organetto, racconti e motti popolari. Il programma affianca alla musica momenti dedicati alla piantumazione degli alberi e alla cura del paesaggio e comprende esperienze di esplorazione sonora con le piante.

Da Monte Faeto ai tre castelli: i percorsi di ottobre

Il primo trekking, il 18 ottobre a Monte Faeto, è stato curato dalla guida certificata Francesco La Carbonara e dall’agronomo Giovanni Sicoli. Il 28 ottobre il Trekking dei tre castelli ha seguito i sentieri che collegano Cleto, Savuto e Aiello Calabro. La guida certificata Ivan Arella e il giornalista e ricercatore di storia locale Bruno Pino hanno accompagnato i partecipanti sulle antiche vie di contadini e pastori, con tappe nei siti culturali restaurati e aperti al pubblico.

Il 31 ottobre Degustando camminando ha portato le degustazioni nelle strade del borgo, accostando i prodotti locali ai racconti e alle tradizioni legate al cibo. All’iniziativa si sono affiancate una galleria fotografica e la Brochure del gusto, che raccoglie indicazioni su cosa visitare e assaggiare, dove fermarsi e pernottare, insieme a detti popolari e aneddoti storici.

Pedatella ha ricordato il ruolo di Olga Terranova, che ha curato il progetto da assessora alla Cultura e che oggi è vicesindaca: «Tutta l’amministrazione ha contribuito alla sua crescita e oggi, insieme alla squadra BA17, lo stiamo arricchendo con nuove attività e percorsi artistici». Per il sindaco Luca Lepore, la scelta di distribuire le iniziative durante l’anno risponde anche allo spopolamento: «Stiamo dimostrando che anche un piccolo paese di montagna, segnato dallo spopolamento, può ritrovare la propria identità e diventare un punto di riferimento culturale».