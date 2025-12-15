Durante la giornata saranno insigniti Sedici nuovi Cavalieri e consegnate due medaglie d’oro alle vittime del terrorismo

Sarà una giornata di riconoscimento e memoria quella di giovedì 19 dicembre, quando, alle 17.30, nella Sede della Prefettura di Cosenza, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.), recentemente conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini residenti nella provincia di Cosenza.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il più alto tra gli ordini cavallereschi nazionali, viene attribuito a quanti si sono distinti per benemerenze verso la Nazione nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, dell’impegno istituzionale e delle attività sociali, filantropiche e umanitarie, oltre che per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Nel corso della cerimonia saranno insigniti del titolo di Cavaliere:

Alessandra Bernardo, Vincenzo Blotta, Vincenzo Bongiovanni, Alessandro Calabrese, Giuseppe Carnevale, Pino Cristofaro, Pio Croce, Teresa D’Andrea, Fabio Ferraro, Sergio Filippo, Alessandro Greco, Agostino Intrieri, Renato Morrone, Salvatore Scarpati, Antonio Zaccaria ed Ettore Francesco Zagarese.

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato anche alla consegna di due medaglie d’oro con relativo diploma “Vittime del Terrorismo”, onorificenze conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, “per le Idee e l’Impegno Morale”. I riconoscimenti saranno attribuiti alla signora Anna Attura e al Primo Graduato dell’Esercito Italiano Salvatore De Luca.

Le iniziative istituzionali proseguiranno nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, quando, alle 18.00, nei Saloni di rappresentanza della Prefettura, si svolgerà la tradizionale cerimonia di scambio di auguri per le festività natalizie, appuntamento che riunisce autorità civili, militari e rappresentanti del territorio.