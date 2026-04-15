Firmato il contratto di compravendita tra Comune e Ordine provinciale. Franz Caruso: operazione strategica per rigenerazione urbana e sviluppo

Il trasferimento dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza nel cuore della città storica compie il suo passaggio decisivo. È stato firmato nel pomeriggio il contratto di compravendita dell’ex Albergo Bologna tra il Comune di Cosenza e l’Ordine professionale, alla presenza del notaio Matteo Mazzotta e del dirigente del Settore Patrimonio Alessia Loise. A sottoscrivere l’atto sono stati il sindaco Franz Caruso e il presidente dell’Ordine Marco Ghionna.

Con la firma si chiude un percorso amministrativo definito articolato e condiviso, che consentirà all’Ordine provinciale degli ingegneri di trasferire la propria sede nel centro storico cittadino, in un’operazione che l’amministrazione comunale legge come parte di una strategia più ampia di rilancio urbano.

Franz Caruso: «Operazione dal valore strategico»

Nel commentare la firma dell’atto, il sindaco Franz Caruso ha attribuito all’iniziativa un significato che va oltre la semplice cessione di un immobile. «Con questo ultimo atto formale – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – si realizza un’operazione dal valore strategico che va ben oltre la mera alienazione di un immobile di pregio. Portare nel centro storico una realtà autorevole come l’Ordine degli Ingegneri significa dare concretezza a una visione di sviluppo fondata sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione del nostro patrimonio storico».

La chiave politica dell’operazione è tutta qui: rafforzare la presenza di istituzioni, funzioni e presìdi professionali nella parte antica della città per favorire un processo di rivitalizzazione che passi non solo dagli interventi edilizi, ma anche da nuovi insediamenti capaci di generare frequentazione e servizi.

Il centro storico dentro un progetto più ampio di rilancio

La vendita dell’ex Albergo Bologna si inserisce infatti in un disegno più strutturato che punta a rilanciare il centro storico di Cosenza attraverso presenze stabili e funzioni strategiche. Nel comunicato si richiama in particolare il ruolo dell’Università della Calabria, che ha già avviato nel centro antico attività e corsi di laurea come infermieristica e fisioterapia, rafforzando il legame tra sistema accademico e contesto urbano.

Secondo il sindaco, proprio l’intreccio tra presenza universitaria e nuova sede dell’Ordine degli Ingegneri può contribuire a rendere il centro storico nuovamente attrattivo e vivo. «Il centro storico – ha proseguito il Primo Cittadino – deve tornare ad essere il fulcro e il motore dello sviluppo della città. La presenza delle facoltà universitarie, insieme a quella degli iscritti all’Ordine degli ingegneri, contribuirà in modo significativo ad animare e rivitalizzare il tessuto urbano, generando nuove opportunità di crescita, innovazione e partecipazione».

Un risultato condiviso tra Comune e Ordine professionale

Nel suo intervento, Franz Caruso ha anche rivolto un ringraziamento al presidente dell’Ordine Marco Ghionna per la collaborazione istituzionale e per aver condiviso quello che viene indicato come un obiettivo strategico per la città. Un passaggio che evidenzia il carattere concordato dell’operazione e il tentativo di costruire intorno al centro storico una rete di soggetti capaci di rafforzarne il ruolo.

Soddisfazione è stata espressa anche dallo stesso Marco Ghionna, che ha definito l’esito raggiunto un traguardo atteso da tempo. «Si tratta di un risultato storico, atteso da molti anni. Dotare l’Ordine di una sede nella parte antica della città significa rafforzarne il ruolo e offrire un punto di riferimento autorevole per l’intera comunità professionale».

Nei prossimi mesi gli interventi sull’immobile

Dopo la firma del contratto, il prossimo passaggio riguarderà la piena funzionalità dell’edificio. Nei prossimi mesi saranno infatti avviati gli interventi necessari per adeguare l’ex Albergo Bologna alle esigenze dell’Ordine e renderlo pronto ad accogliere i professionisti provenienti da tutta la provincia.