Al Basilica-Santuario regionale di San Francesco di Paola si è svolta oggi una giornata di intensa spiritualità in occasione della sosta della reliquia della terra del transito di San Francesco d’Assisi, iniziativa inserita nel cammino verso l’Ottavo Centenario della morte del Patrono d’Italia, che ricorrerà nel 2026.

L’evento ha richiamato fedeli e religiosi per un momento di preghiera e riflessione dedicato alla figura del santo di Assisi e al valore sempre attuale del suo messaggio. La reliquia, custodita ad Assisi e legata simbolicamente al luogo della morte del Poverello, è stata accolta nel santuario paolano con una cerimonia solenne che ha segnato l’avvio di due giornate dedicate alla spiritualità francescana.

Il programma della giornata ha alternato momenti liturgici, celebrazioni eucaristiche e incontri di approfondimento, offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire il significato della testimonianza evangelica di san Francesco. Tra gli appuntamenti più significativi anche un momento di riflessione sul legame spirituale tra Assisi e Paola, due luoghi profondamente segnati dalla presenza di grandi figure della tradizione cristiana.

La presenza della reliquia ha rappresentato per molti fedeli un segno tangibile di comunione ecclesiale e un invito a rinnovare il proprio cammino di fede, nel segno della semplicità, della fraternità e della pace che hanno caratterizzato la vita di san Francesco.

L’iniziativa, che proseguirà anche domani con ulteriori momenti di preghiera e approfondimento, si inserisce nel percorso di preparazione al centenario francescano, un anniversario che coinvolgerà comunità religiose e fedeli di tutta Italia nel ricordo e nella riscoperta dell’eredità spirituale del santo patrono del Paese.