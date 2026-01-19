Le prime parole del neoeletto: «Solo attraverso l’unità, il confronto e la collaborazione sarà possibile affrontare le sfide future e rafforzare il ruolo della nostra professione sul territorio»

Si è concluso, nei giorni scorsi, il rinnovo degli organi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola con l’elezione del dott. Ciriaco Riente a nuovo Presidente. La lista “Continuità e Innovazione”, guidata da Riente, ha prevalso sulla lista capeggiata dal dott. Giuseppe Furgiuele, segnando una scelta chiara degli iscritti a favore della continuità amministrativa unita a un percorso di rinnovamento e apertura. Accanto al Presidente Riente, entrano a far parte del nuovo Consiglio dell’Ordine i dottori Salvatore Impieri, Ortenzia De Grazia, Nazareno Di Renzo, Michela Sarli, Vittorio Germano, Antonio Forestieri e Luigi Suriano, che affiancheranno il Presidente nella guida dell’Ordine nel prossimo mandato.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, sono stati eletti Andrea Cicero, Maita renda e Giuseppe Forestieri, mentre svolgeranno il ruolo di revisori supplenti Franco Di Bello e Nicola Martire. Completano il quadro degli organi dell’Ordine i componenti del Comitato Pari Opportunità, nel quale entrano Valentina Suriano, Angela Carbone, Eleonora Bottino e Simona Surace, a testimonianza dell’attenzione verso i temi dell’inclusione, dell’equità e della valorizzazione delle differenze all’interno della professione.

La nuova governance dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola si pone nel solco del lavoro già svolto a livello territoriale dal dott. Fernando Caldiero e in coerenza con l’azione del Consiglio Nazionale guidato dal Presidente Elbano de Nuccio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Ordine, la tutela della professione e il dialogo con le istituzioni. «Ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato al voto e che hanno accordato fiducia alla nostra proposta», ha dichiarato il neo Presidente Ciriaco Riente.

«Il risultato elettorale rappresenta un punto di partenza e non di arrivo: lavoreremo con spirito di servizio, responsabilità e ascolto, nell’interesse esclusivo dell’Ordine e della categoria». «Sarò il Presidente - ha concluso - tutti i Dottori Commercialisti di Paola, indipendentemente dalle scelte elettorali, perché solo attraverso l’unità, il confronto e la collaborazione sarà possibile affrontare le sfide future e rafforzare il ruolo della nostra professione sul territorio».