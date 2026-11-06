Insieme al ministro dell’Interno anche il capo della Polizia Vittorio Pisani. La cerimonia prevista alle 11
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Il ministro Matteo Piantedosi
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in Calabria lunedì prossimo, 9 novembre, insieme al capo della Polizia, Vittorio Pisani, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante, in provincia di Cosenza.
L’appuntamento è fissato per le ore 11 e vedrà la presenza dei vertici del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato, in occasione dell’apertura della nuova struttura destinata a ospitare gli uffici del Commissariato.