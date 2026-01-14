Inaugurata oggi la pista rossa, mentre nei dintorni del lago Arvo sono battute e in buone condizioni quelle Inferno 1 e Inferno 2, entrambe operative. Le informazioni

La neve è finalmente arrivata sull’altopiano della Sila e segna l’avvio della stagione sciistica in provincia di Cosenza. Le recenti precipitazioni nevose nel corso del weekend, hanno interessato in modo significativo l’area di Camigliatello Silano e Lorica, consentendo le prime aperture ufficiali delle piste da sci.

Camigliatello Silano, pista rossa aperta dalle 9

Per quanto riguarda Camigliatello Silano, dalle ore 9 ufficialmente aperta la pista rossa, gestita da Arsac. Un segnale atteso dagli appassionati di sport invernali, che possono tornare a sciare in sicurezza grazie alle condizioni favorevoli del manto nevoso e al lavoro di preparazione svolto sugli impianti. L’apertura rappresenta un primo passo verso il pieno avvio della stagione, con Camigliatello che si conferma uno dei punti di riferimento per lo sci in Calabria. Nei giorni scorsi Fulvia Caligiuri aveva annunciato l’imminente apertura.

Lorica, impianti attivi e piste battute

Situazione in evoluzione anche a Lorica, dove gli impianti sono gestiti da Ferrovie della Calabria. Le condizioni meteo di oggi sono caratterizzate da tempo soleggiato, con temperature di 3 gradi a monte e meno 3 gradi a valle. Attualmente risultano aperti la cabinovia e lo skilift, mentre la seggiovia resta chiusa. Per quanto riguarda le piste, sono battute e in buone condizioni quelle Inferno 1 e Inferno 2, entrambe aperte. Restano invece chiuse la pista Rientro e la pista Cavaliere.

A Lorica sono operativi anche i campi scuola a valle e a monte, offrendo spazi dedicati a principianti e famiglie. Attivo inoltre l’Anello Panoramico delle Vette, la passeggiata in quota lungo la strada delle vette, molto apprezzata anche dai non sciatori. A completare l’offerta turistica, risultano aperti i principali rifugi dell’area: il rifugio del Piazzale Cavaliere, quello di Monte Botte Donato e il Cottage 1928, garantendo punti di ristoro e accoglienza per chi sceglie la Sila per una giornata sulla neve.