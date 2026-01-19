Il Patriarca latino di Gerusalemme, impegnato da anni nel contrasto al genocidio della popolazione palestinese, sarà in città nei giorni della festa patronale: prevista una cena per i bambini di Gaza

Da Gerusalemme a Cosenza. Per la Festa della Madonna del Pilerio, Santa Patrona della città, nel capoluogo bruzio arriverà il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa. Fra i maggiori candidati al soglio pontificio prima dell’elezione di Robert Prevost, l’attuale Papa Leone XIV, Pizzaballa ha accolto l’invito della Diocesi e del Rotary Club cittadino.

Due saranno i momenti previsti: un incontro pubblico alle 17.30 al Teatro Rendano, durante il quale il Cardinale racconterà la propria testimonianza sulla tragedia in corso in Palestina. Patriarca latino di Gerusalemme, da anni si batte contro il genocidio che Israele perpetra nei confronti della popolazione di Gaza.

Dopo l’icontro al Teatro Rendano ci sarà una cena di beneficenza all’Enoteca Regionale della Provincia. L’intero ricavato della cena verrà dato al Cardinale e sarà poi indirizzto ai bambini di Gaza.