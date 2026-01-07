Nuovo appuntamento al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza nell’ambito della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano. Sabato 10 gennaio, alle ore 20.30, andrà in scena una delle commedie più brillanti e ironiche di Neil Simon: “Plaza Suite”, per la regia di Ennio Coltorti.

Protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, una collaudatissima coppia della scena teatrale italiana, che interpretano tre coppie molto diverse tra loro. In situazioni completamente differenti, i personaggi affrontano piccole tragedie e momenti esilaranti, all’interno di una suite del leggendario Hotel Plaza di New York.

“Ah, se queste pareti potessero parlare…!” Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Il drammaturgo e sceneggiatore americano Neil Simon l’ha fatto davvero e a parlare è la suite 719, simbolo di successo e appagamento sociale. Lusso, agi, benessere che tuttavia non impediscono imbarazzi, problemi e inciampi emotivi. Ne nasce un testo ingegnoso e divertente che indaga, con ironia e intelligenza, i problemi della vita di coppia.

Il primo episodio rappresenta la crisi della coppia che sfocia nel tradimento e nella separazione: i due coniugi si ritrovano nella stessa suite della loro luna di miele e tentano di rianimare il matrimonio ormai definitivamente spento. Nel secondo episodio la coppia protagonista è clandestina, due vecchi compagni di classe: lui famoso produttore, lei felice "mogliettina-modello" e la stanza è sempre il luogo del loro ritrovo dopo anni. Il terzo episodio è il più esilarante. Una coppia, logorata dal tempo, che tenta di convincere la figlia a sposarsi. Ma il giorno fissato per celebrare le nozze, la promessa sposa si chiude in bagno e non vuole uscire.

Attraverso situazioni apparentemente quotidiane, Simon combina il puro divertimento con la verità della vita, invitando il pubblico a ridere delle disavventure dei protagonisti con leggerezza e intelligenza. La rassegna è realizzata con il supporto dell’amministrazione comunale di Cosenza e dell’Università della Calabria ed è co-finanziata con risorse Poc Calabria 2014-2020 - Azione 6.7.1. - erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione teatrale 2025” promosso dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità.