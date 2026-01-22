Teresa D’Andrea è la Presidente dell’Associazione Potenziamenti ODV, un’organizzazione fondata a Cosenza con l’obiettivo di supportare studenti, famiglie e istituzioni scolastiche nell’affrontare le sfide legate ai DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e ai BES (Bisogni Educativi Speciali). L’associazione offre attività di formazione, consulenze specialistiche e servizi gratuiti, ponendosi come interlocutore qualificato nel campo dell’inclusione scolastica. Sotto la guida di Teresa D’Andrea, Potenziamenti è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento consolidato nel territorio calabrese per la tutela del diritto allo studio e la promozione di una scuola realmente inclusiva.

Tra i servizi più significativi promossi durante la sua presidenza spicca lo Sportello d’ascolto per BES e DSA, nato per accogliere e gestire le richieste sempre più frequenti provenienti da famiglie, studenti e operatori del mondo scolastico. Uno spazio di confronto e orientamento che risponde a un bisogno concreto e ancora in parte sommerso.

Sotto la guida di Teresa D’Andrea, Potenziamenti è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento consolidato nel territorio calabrese per la tutela del diritto allo studio e la promozione di una scuola realmente inclusiva

In questo contesto, Teresa D’Andrea ha più volte invitato i genitori a non minimizzare le difficoltà di apprendimento, a rivolgersi a professionisti qualificati e a contrastare il fenomeno dei casi non diagnosticati, ancora molto diffuso in Calabria:

«C’è ancora molta confusione quando si parla di sigle come DSA. Spesso le famiglie non sono adeguatamente informate. Vorrei invitare tutti a mantenere alta l’attenzione su queste difficoltà: quando ci troviamo davanti a un bambino intelligente, capace in molte aree, ma che presenta difficoltà specifiche nella lettura, nella scrittura o nel calcolo, è fondamentale accompagnarlo verso una diagnosi. Parliamone con la scuola, costruiamo una rete di supporto intorno a questa persona, affinché si possa parlare di fioritura e accompagnarla verso una piena realizzazione come adulto».