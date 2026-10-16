La Commissione Cultura ha premiato il presidente della BCC Mediocrati per il percorso professionale e l’impegno a favore del territorio

Il Premio Brutium è stato conferito a Nicola Paldino, presidente della BCC Mediocrati, nel corso di una cerimonia organizzata il 15 ottobre a Palazzo dei Bruzi dalla Commissione Cultura del Comune di Cosenza, presieduta da Mimmo Frammartino.

Al conferimento hanno partecipato il sindaco Franz Caruso, i consiglieri componenti della commissione e diversi ospiti, tra i quali il giornalista Rino Giovinco e l’editore Demetrio Guzzardi.

Il riconoscimento è stato assegnato a Paldino per il percorso umano e professionale, per l’attività svolta nel settore del credito cooperativo e per l’impegno della banca a sostegno dell’economia e delle iniziative sociali del territorio.

Caruso: «Una professione al servizio della comunità»

Nel suo intervento, il sindaco Franz Caruso ha posto l’accento sulle qualità personali del presidente della BCC Mediocrati e sulla capacità di tradurle nell’attività imprenditoriale.

«Il Premio Brutium celebra innanzitutto il valore dell’uomo, il patrimonio di principi, valori e qualità umane che Nicola Paldino esprime», ha affermato il primo cittadino.

Secondo Caruso, Paldino avrebbe saputo coniugare competenza e capacità di visione con la sensibilità verso le esigenze sociali e il bene comune.

Il sindaco ha richiamato anche il sostegno della BCC Mediocrati alle attività economiche locali e alle iniziative realizzate nei settori della cultura, dello sport, dell’arte e della solidarietà.

Il progetto per un bancomat nel centro storico

Durante la cerimonia Caruso ha ringraziato Paldino per l’attenzione riservata alla città di Cosenza e per la disponibilità manifestata nella ricerca di una soluzione che consenta di ripristinare un servizio bancomat nel centro storico.

Il servizio viene considerato particolarmente importante per i residenti e per le attività economiche della parte antica della città. Dal comunicato non emergono ancora indicazioni sulla sede, sui tempi e sulle modalità di una possibile riattivazione.

Il percorso di Nicola Paldino

Il presidente della Commissione Cultura, Mimmo Frammartino, ha ricostruito le tappe principali dell’esperienza personale e professionale di Paldino.

Il percorso ha avuto inizio negli anni Settanta a Bisignano, dove Paldino fondò una delle prime radio libere della Valle del Crati. Nel 1991 arrivò l’elezione alla presidenza della Cassa Rurale di Bisignano, istituto nato nel 1906 nell’ambito dell’esperienza del cattolicesimo sociale di don Carlo De Cardona.

Paldino è stato successivamente tra i protagonisti della fusione delle casse rurali di Bisignano, Luzzi e Rota Greca, operazione dalla quale è nata la BCC Mediocrati.

La sede centrale fu collocata a Montalto Uffugo, in una posizione intermedia rispetto ai territori di origine, mentre negli anni successivi l’istituto ha esteso la propria presenza anche a Rende e Cosenza.

I numeri della BCC Mediocrati

Secondo i dati richiamati nel corso della cerimonia, la BCC Mediocrati ha raggiunto 25 filiali operative, quasi 200 dipendenti e oltre 1,2 miliardi di euro di raccolta complessiva.

I relatori hanno evidenziato il ruolo svolto dall’istituto nei piccoli centri, in una fase caratterizzata dalla progressiva riduzione degli sportelli bancari da parte dei principali gruppi nazionali.

A Paldino è stata inoltre conferita dall’Università della Calabria una laurea honoris causa in Economia, quale riconoscimento del percorso professionale compiuto nel sistema del credito cooperativo.

Paldino: «Ho lavorato per il bene della comunità»

Nel ringraziare il sindaco e la Commissione Cultura, Nicola Paldino ha ricordato la storia della BCC Mediocrati, indicata come l’unica realtà ancora operativa tra quelle nate dall’esperienza promossa da don Carlo De Cardona.

Paldino ha sottolineato anche il ricambio generazionale in corso all’interno della banca e il ruolo assunto da una nuova squadra di giovani professionisti.

«Io ho lavorato non guardando quello che c’era domani o quello che doveva essere il domani per me. Ho lavorato per il bene della comunità», ha dichiarato il presidente della BCC Mediocrati sintetizzando la filosofia seguita nel corso della propria attività.

Il ruolo della Commissione Cultura

Caruso ha infine espresso apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione Cultura durante la consiliatura.

Secondo il sindaco, incontri e riconoscimenti come il Premio Brutium hanno consentito all’organismo consiliare di superare la sola funzione consultiva, trasformando Palazzo dei Bruzi in uno spazio di confronto e partecipazione aperto alla città.