Una denuncia formale è stata depositata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari da un imprenditore del territorio. L’esposto riguarda la gestione di un intervento avvenuto nei mesi scorsi dopo una segnalazione per una persona in gravi condizioni di salute, successivamente deceduta.

Secondo quanto riportato nell’atto, il paziente avrebbe avuto necessità di cure immediate e di una valutazione sanitaria approfondita. La denuncia contesta le modalità con cui sarebbe stato disposto il trasferimento e il successivo ricovero, ritenuti non adeguati rispetto al quadro clinico descritto. Nel documento si fa riferimento anche all’assenza di verifiche sanitarie preventive e alla scelta di una collocazione non idonea alle condizioni della persona assistita.

L’esposto solleva dubbi sul rispetto delle procedure previste e sulla tutela dei diritti di un soggetto fragile. La vicenda è divenuta di dominio pubblico dopo l’affissione, in diverse zone della città, di manifesti murali che richiamano il contenuto della denuncia e chiedono accertamenti. L’autore dell’esposto afferma di aver agito per senso di responsabilità civile, chiedendo chiarezza e controlli. Ora spetterà alla magistratura valutare i fatti segnalati e verificare eventuali profili di responsabilità, nel rispetto delle persone coinvolte e delle garanzie previste dalla legge.