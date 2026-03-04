“Occhio allo schermo”: è stato questo il messaggio al centro dell’incontro dedicato ai problemi della vista nell’era digitale, svoltosi martedì 3 marzo 2026 all’Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino”, in via Negroni a Cosenza, nell’ambito del Progetto Salute e Benessere. L’obiettivo dell’iniziativa è stato chiaro: sensibilizzare gli alunni a un uso adeguato e consapevole degli strumenti digitali, sempre più presenti nella quotidianità di ragazzi e famiglie.

A guidare il confronto è stato il dottor Alessandro Tortorella, dirigente medico oculista dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, che ha spiegato come l’impiego prolungato di smartphone, tablet e computer possa incidere sulla funzione visiva. Nel corso dell’incontro si è parlato di stress oculare, affaticamento degli occhi e del tema che preoccupa sempre di più genitori e docenti: l’aumento dei casi di miopia tra i giovani, legato anche alle tante ore trascorse davanti agli schermi.

Il relatore ha insistito sulla necessità di puntare su strategie preventive semplici ma efficaci, offrendo spunti di riflessione e indicazioni concrete per tutelare la salute visiva dei ragazzi. Il filo conduttore è stato l’educazione: secondo quanto emerso, serve accompagnare soprattutto i più giovani verso un uso più consapevole e salutare della tecnologia digitale, chiamando in causa istituzioni, scuole e famiglie in un lavoro comune per promuovere buone pratiche di benessere visivo.

All’iniziativa ha dato impulso anche la dirigente scolastica, la professoressa Marina Del Sordo, indicata come presenza costante e attenta alle esigenze formative degli studenti, con l’obiettivo di portare nella scuola appuntamenti capaci di unire informazione, prevenzione e crescita.