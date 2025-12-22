Nel consuntivo dell’attività svolta nel periodo 1 gennaio – 21 dicembre 2025, la Questura di Cosenza restituisce l’immagine di una provincia in cui i reati complessivi risultano in diminuzione, ma con alcune criticità ancora evidenti, in particolare sul fronte degli incendi e della sicurezza diffusa.

I reati denunciati passano da 15.529 nel 2024 a 15.018 nel 2025, con una riduzione di 511 episodi, pari a -3,29%. Un dato che conferma una tendenza al contenimento complessivo della criminalità, pur con andamenti differenziati tra le varie tipologie.

Reati violenti e predatori: calano rapine e tentati omicidi

Tra i dati più significativi emerge il calo dei tentati omicidi, scesi da 16 a 12 (-25%). In diminuzione anche le lesioni dolose, che passano da 664 a 639 (-3,77%), e le percosse, da 181 a 160 (-11,60%).

Sul fronte dei reati predatori e contro la persona, si registra una flessione delle rapine, da 85 a 60 (-29,41%), delle estorsioni, da 117 a 103 (-11,97%), e dei furti, che scendono da 3.645 a 3.512 (-3,65%).

In calo anche le minacce, passate da 1.014 a 932 (-8,09%), e i danneggiamenti, che diminuiscono da 2.158 a 1.987 (-7,92%). Segno di una riduzione complessiva delle condotte di conflittualità diffusa.

Delitti informatici in diminuzione

Tra le voci in flessione rientrano anche i delitti informatici, che passano da 177 a 153 casi, con una riduzione del 13,56%. Un dato che va letto con cautela, trattandosi di un settore spesso caratterizzato da fenomeni sommersi e da una forte incidenza delle denunce.

L’eccezione: aumentano gli incendi

In controtendenza rispetto al quadro generale è il dato sugli incendi, che registra un aumento significativo. Gli episodi passano da 295 nel 2024 a 363 nel 2025, con 68 casi in più, pari a +23,05%. È la voce più critica del report e richiama l’attenzione su un fenomeno che può intrecciare vandalismo, interessi economici e conflittualità privata, con potenziali riflessi anche sul piano ambientale e della sicurezza pubblica.

Controllo del territorio: oltre 106mila persone identificate

Intensa l’attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso del 2025 sono state:

identificate 106.796 persone

controllati 50.575 veicoli

effettuati 7.093 controlli su soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

Sul piano repressivo, il bilancio registra 148 arresti e 838 persone denunciate in stato di libertà.

Misure di prevenzione: oltre 400 provvedimenti

Significativo anche il ricorso agli strumenti di prevenzione:

40 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

18 rimpatri con foglio di via obbligatorio

215 avvisi orali

45 ammonimenti per atti persecutori

95 ammonimenti per violenza domestica

26 DASPO sportivi

24 DACUR (divieti di accesso alle aree urbane).

Droghe e armi: sequestri rilevanti

Sul fronte del contrasto allo spaccio, i sequestri di sostanze stupefacenti evidenziano una netta prevalenza dei cannabinoidi:

212.005,10 grammi di cannabinoidi

6.222 grammi di cocaina

170 grammi di oppiacei

56 grammi di altre sostanze.

Importanti anche i sequestri di armi e materiale pericoloso:

3 armi da guerra

61 armi comuni

79 armi da punta e taglio

203 grammi di esplosivo.

Ordine pubblico: oltre 11mila operatori impiegati

Nel settore dell’ordine pubblico sono state emesse 3.407 ordinanze, di cui 1.670 per manifestazioni ed eventi e 1.238 per manifestazioni sportive. Attivati 39 servizi ad alto impatto, 87 servizi con focus ’ndrangheta e 59 servizi dedicati al contrasto dell’immigrazione clandestina. Complessivamente, sono stati impiegati 11.128 operatori.

Polizia amministrativa e immigrazione

Nel 2025 sono stati rilasciati 16.114 passaporti, oltre a 455 dichiarazioni di accompagno, 166 nulla osta e 1.475 provvedimenti in materia di armi.

Sul piano dei controlli amministrativi, si registrano 41.000 sanzioni, 41 illeciti amministrativi e 13 sospensioni di licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

In materia di immigrazione, la Questura ha eseguito 119 espulsioni, 71 trattenimenti nei CPR, 25 accompagnamenti alla frontiera e 42 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.